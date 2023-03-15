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Модрич: Роналду – один из лучших игроков всех времен

Хорват достойно оценил достижения португальца.
Сегодня, 11:24
Модрич и Роналду / Getty Images
Модрич и Роналду / Getty Images

Хавбек Реала Лука Модрич поделился мнением о форварде Ан-Насра Криштиану Роналду.

"Криштиану – один из лучших игроков всех времен.

Трудовая этика делает его особенным. Криштиану всегда хочет больше, больше и больше. Он никогда не удовлетворен тем, что делает. Он всегда хочет большего. Это просто что-то невероятное.

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Глядя на его достижения, можно сказать: "Вау, ну он может немного расслабиться". Но нет. Трудовая этика и требования, которые он предъявлял к себе и команде, были невероятны", – сказал Модрич в интервью Five.

В текущем сезоне на счету Роналду восемь голов и два ассиста в семи матча чемпионата Саудовской Аравии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Лука Модрич

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