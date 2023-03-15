УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем выступать в одном турнире

УЕФА рассматривает возможность разрешить клубам с одним владельцем учавствовать в одном турнире, пишет The Times.

Согласно нынешнему регламенту подобное запрещено, однако глава УЕФА Александр Чеферин считает, что пришло время пересмотреть данный пункт.

Дело в том, что все больше людей заинтересовано в том, чтобы владеть двумя и более клубами. Чеферин заявляет, что интерес к подобному постоянно растет и потому УЕФА вынуждены реагировать.

"Мы должны обсудить эти правила и посмотреть, что с этим делать. Интерес к владению несколькими клубами растет с каждым днем. Нельзя просто исключать это, мы должны подумать, какие правила будут действовать в таком случае, поскольку все должно быть строго регламентировано.

С одной стороны, если вы владеете двумя клубами, играющими в одном турнире, вы действительно можете попросить, чтобы один из них проиграл, потому что хотите победы другого. Но посмотрите на это с точки зрения игрока – неужели вы думаете, что так легко сказать тренеру: "Проиграй матч, потому что другой клуб хочет победить?", - приводит издание слова Чеферина.

Напомним, ранее Европарламент обратился к УЕФА с просьбой отстранить белорусь от участие в Евро-2024.