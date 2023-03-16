Ключевой хавбек ПСЖ задумался об уходе из клуба

Слишком много критики свалилось на Верратти.

Марко Верратти рассматривает возможность покинуть ПСЖ, сообщает Calciomercato.

Итальянский полузащитник разочарован жесткой критикой, которая обрушилась на него после ошибки в матче с Баварией, приведшей к голу.

По итогам этого эпизода Марко получил настолько много жесткой критики, что впервые задумался о том, чтобы покинуть Париж.

Верратти уже давно интересен Ювентусу, который неоднократно пытался подписать итальянца. Однако Эль-Хелаифи не хотел бы продавать хавбека.

Ситуация может измениться, если Марко сам попросит о трансфере, а учитывая слухи, теперь это вполне возможно. Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 50 млн евро.