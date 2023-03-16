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Ключевой хавбек ПСЖ задумался об уходе из клуба

Слишком много критики свалилось на Верратти.
Сегодня, 14:46
Марко Верратти / Getty Images
Марко Верратти / Getty Images

Марко Верратти рассматривает возможность покинуть ПСЖ, сообщает Calciomercato.

Итальянский полузащитник разочарован жесткой критикой, которая обрушилась на него после ошибки в матче с Баварией, приведшей к голу.

По итогам этого эпизода Марко получил настолько много жесткой критики, что впервые задумался о том, чтобы покинуть Париж.

Верратти уже давно интересен Ювентусу, который неоднократно пытался подписать итальянца. Однако Эль-Хелаифи не хотел бы продавать хавбека.

Ситуация может измениться, если Марко сам попросит о трансфере, а учитывая слухи, теперь это вполне возможно. Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 50 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Марко Верратти

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