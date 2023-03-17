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Украина потеряла прямую путевку в Лигу чемпионов на сезон-2024/25

Вылет донецкого клуба повлиял на судьбу всего чемпионата.
Сегодня, 00:59
Фейенорд - Шахтер / Getty Images
Фейенорд - Шахтер / Getty Images

В четверг, 16 марта, в рамках второго матча 1/8 финала Лиги Европы Шахтер с разгромным счетом уступил Фейенорду (1:7, 2:8 - общий).

Данное поражение, а также вылет из еврокубка прекратил борьбу Украины в таблице коэффициентов УЕФА, завершив кампанию на 14-й позиции.

Таким образом, украинская Премьер-лига потеряла прямую путевку в группу Лиги чемпионов на сезон 2024/25. Теперь ее получение возможно только через сезонный рейтинг, что будет практически невозможно.

Ввиду нового расклада событий, чемпион нашей страны будет стартовать в плей-офф чемпионского пути квалификации, а вице-чемпион – со второго раунда не чемпионского пути.

Ранее сообщалось, что Шахтер повторил собственный антирекорд по пропущенным голам в еврокубкам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина еврокубки

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