Три топ-клуба поспорят между собой за Кварацхелию

Грузинский вингер Наполи Хвича Кварацхелия заинтересовал три европейских гранда, пишет журналист Экрем Конюр.

Отмечается, что уже летом грузина попробуют подписать Реал, ПСЖ и Манчестер Сити.

Однако для того, чтобы убедить руководство итальянского клуба расстаться с игроком, потребуется большая сумма. Предполагается, что убедить Наполи будет очень сложно.

В последнее время в СМИ убеждены, что 100-120 млн будет недостаточно, чтобы подписать Кварадону уже этим летом, придется выложить около 180 млн евро.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за Наполи 29 матчей во всех турнирах. На его счету 13 голов и 13 результативных передач.