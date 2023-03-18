Кейн повторил рекорд АПЛ по голам головой

И есть все шансы установить новый.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн повторил рекорд АПЛ по голам, забитым головой.

Напомним, что сегодня в рамках 28-го тура АПЛ "шпоры" упустили победу на Саутгемптоном, один из голов забил Харри Кейн головой.

Таким образом у английского форварда девять голов головой в этом сезоне, он повторил рекорд Данкана Фергюсона в сезоне 1997/98.

Также стоит отметить, что в этом сезоне головой забили больше, чем Кейн, только Фулхэм (12) и Ливерпуль (10).

С полной статистикой Харри Кейна в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.