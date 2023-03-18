iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кейн повторил рекорд АПЛ по голам головой

И есть все шансы установить новый.
Сегодня, 19:47
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн повторил рекорд АПЛ по голам, забитым головой.

Напомним, что сегодня в рамках 28-го тура АПЛ "шпоры" упустили победу на Саутгемптоном, один из голов забил Харри Кейн головой.

Таким образом у английского форварда девять голов головой в этом сезоне, он повторил рекорд Данкана Фергюсона в сезоне 1997/98.

Также стоит отметить, что в этом сезоне головой забили больше, чем Кейн, только Фулхэм (12) и Ливерпуль (10).

С полной статистикой Харри Кейна в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн

Статьи по теме

Харри Кейн: статистика-2022/2023 Харри Кейн: статистика-2022/2023
Бавария надеется бесплатно подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ Бавария надеется бесплатно подписать одного из лучших бомбардиров АПЛ
Манчестер Юнайтед не будет подписывать Кейна Манчестер Юнайтед не будет подписывать Кейна
Без украинского противостояния: Эвертон на последних минутах вырвал ничью у Челси Без украинского противостояния: Эвертон на последних минутах вырвал ничью у Челси
Помочь журналистам

Видео

Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходит заключительный этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа21:57
Без украинского противостояния: Эвертон на последних минутах вырвал ничью у Челси
Европа21:40
Дортмундская Боруссия дома поиздевалась на Кельном
Европа21:21
Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Украина21:17
Динамо - Заря 0:1 видео голов и лучших моментов матча 18.03.23
НБА21:05
Джордан собирается продать часть своих акций Шарлотт
Формула 121:02
Алонсо начнет гонку из первого ряда второй раз за 10 лет
Киберспорт20:49
ESL Pro League Season 17: NaVi и Astralis одержали победы
Киберспорт20:43
NaVi уверенно обыграли Team Spirit и вышли в плей-офф ESL Pro League Season 17
Формула 120:21
Гран-при Саудовской Аравии-2023: Перес выиграл квалификацию, Ферстаппен выбыл во втором сегменте
Формула 120:13
Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация. Ферстаппен выбывает, Перес берет поул
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK