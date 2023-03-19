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ПСЖ - Ренн 0:2 видео голов и лучших моментов матча 19.03.2023 Лиги 1

Представляем вашему вниманию обзор прошедшего поединка чемпионата Франции.
Сегодня, 22:05
ПСЖ - Ренн / psg.fr
ПСЖ - Ренн / psg.fr

В воскресенье, 19 марта, на Парк де Пренс состоялся главный матч 28-го тура французской Лиги 1 - ПСЖ принимал в гостях Ренн.

Команда Бруно Женезио нанесла лидеру чемпионата Франции неожиданное поражение со счетом 2:0. Голами отличились Карл Токо Экамби и Арно Калимуэндо.

Вашему вниманию видео всех голов матча ПСЖ - Ренн в двадцать восьмом туре Лиги 1:

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ПСЖ - Ренн 0:2
Голы: Токо Экамби, 45, Калимуэндо, 48.

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 17 - 10
Удары в створ: 8 - 3
Фолы: 11 - 12
Ожидаемые голы (xG): 2.09 - 1.46

ПСЖ: Доннарумма - Пембеле (Заир-Эмри, 46), Перейра, Бичиабу, Бернат (Санчеш, 56), Мендеш - Верратти, Руис (Экитике, 56), Витинья - Месси, Мбаппе.

Ренн: Манданда - Спенс (Траоре, 78), Ву, Теат, Омари, Трюффер (Мелинг, 5) - Дуэ (Гуири, 71), Бурижо, Угочукву (Сантамария, 78), Токо Экамби - Калимуэндо (Салах, 78).

Предупреждения: Заир-Эмри - Ву.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ренн ПСЖ Лига 1

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