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Лацио - Рома 1:0: обзор матча и результат игры 19.03.2023

Римское противостояние по классике получилось горячим и насыщенным на события.
Сегодня, 21:06
Лацио / Getty Images
Лацио / Getty Images

В воскресенье, 19 марта, на Стадио Олимпико прошло традиционное Римское дерби между Лацио и Ромой. Для дополнительного градуса матча не хватало лишь Жозе Моуриньо, который отбывал дисквалификацию. Но его подопечные и без него добавили "остроты".

Несмотря на малое количество созданных моментов, команды уже в первом тайме задали градус всего противостояния, кульминацией которого стало удаление Рожера Ибаньеса уже на 32-й минуте. 

Причем бразилец может винить в этом только себя. "Джаллоросси" владели мячом на чужой половине поля, Ибаньес плохо обработал передачу от одноклубника, после чего срубил оппонента, который убегал в контратаку. Судья заслуженно показал защитнику вторую желтую.

Источник: Getty Images

Единственный (он же победный) гол состоялся в середине второй половины. Фелипе Андерсон едва коснулся мяча при передаче, но этого было достаточно, чтобы мяч дошел до Маттиа Дзакканьи, который в одиночестве вышел на вратаря и точно пробил в дальний угол.

Источник: Getty Images

У номинальных гостей было несколько шансов отыграться, но в этот день блестяще выступил голкипер "орлов" Иван Проведель, который справился со всеми опасностями.

Лацио за счет победы вернулся на второе место, однако его оттуда может сдвинуть Интер, если он победит Ювентус. Рома же осталась на пятой строчке, имея в активе 47 очков.

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Статистика матча Лацио - Рома 27-го тура Серии А

Лацио - Рома 1:0
Гол: Дзакканьи, 65.

Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 12 - 9
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 18 - 13
Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 0.73

Лацио: Проведель - Марушич, Казале, Романьоли, Хюсай - Милинкович-Савич, Катальди, Альберто - Педро (Башич, 88), Андерсон, Дзакканьи (Канчелльери, 81).

Рома: Патрисиу - Манчини, Смоллинг, Ибаньес - Залевски, Кристанте, Вейналдум (Матич, 67), Спинаццола - Дибала (Льоренте, 46 (Эль-Шаарави, 79)), Белотти (Абрахам, 67), Пеллегрини (Сольбаккен, 84).

Предупреждения: Альберто, Романьоли, Канчелльери, Башич - Ибаньес, Кристанте, Манчини.

Удаления: Марушич (неспортивное поведение) - Ибаньес (вторая желтая), Кристанте (неспортивное поведение).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома лацио Серия А

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