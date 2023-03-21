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"Арсенал - это Роллс-Ройс": Мерсон уверен, что "канониры" выиграют АПЛ

Команда Артеты демонстрирует уверенный футбол.
Сегодня, 15:21
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Экс-игрок Арсенала Пол Мерсон оценил шансы "канониров" взять золото в АПЛ в этом сезоне.

Эксперт убежден, что Манчестер Сити не сможет догнать Арсенал, поскольку "канониры" обеспечили себе огромное преимущество.

К тому же команда Артеты очень уверенно играет против команд ниже уровнем, а следовательно не должна неожиданно потерять очки.

"Я знаю, что у Ман Сити в запасе будет две игры, но это огромный разрыв. 11 очков – это очень много, нельзя допускать ни одной ошибки. Давление может сказаться. Это очень большое преимущество – иметь возможность играть свой матч, не отвлекаясь.

Сейчас мне кажется, что Арсенал выиграет. То, как они сносят меньшие команды, нереально. На прошлой неделе можно было подумать, что Арсенал играл против девяти игроков Фулхэма – так они доминировали. То же самое было в игре против Кристал Пэлас.

Арсенал – это Rolls-Royce. Я не думаю, что их догонят", – написал Мерсон в своей колонке

Напомним, что проиграв Спортингу, Арсенал покинул Лигу Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон

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