Фулхэм - Арсенал 0:3: обзор и результат матча чемпионата Англии 12.03.2023
В воскресенье, 12 марта, в рамках 27-го тура АПЛ Фулхэм принимал Арсенал. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.
"Канониры" решили все вопросы касаемо победителя встречи еще в первом тайме. Сначала защитник Габриэль отличился после подачи с углового. Удвоил преимущество своей команды вингер Габриэль Мартинелли.
Поставить точку в данном противостоянии пришлось хавбеку Мартину Эдегору. Норвежец отличился после ассиста Леандро Троссарда на 45+2 минуте игры.
Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко провел на поле 72 минуты, не отличившись результативными действиями.
Статистика матча чемпионата Англии Фулхэм - Арсенал
Фулхэм - Арсенал 0:3
Голы: Габриэль, 21, Мартинелли, 26, Эдегор, 45+2
Ожидаемые голы (xG): 0,77 - 2,45
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 11 - 15
Удары в створ: 2 - 7
Атаки: 72 - 78
Фулхэм: Лено, Тете, Рим, Адарабиойо, Робинсон, Рид, Перейра (Уилсон, 76), Лукич, Соломон (Джеймс, 76), Декордова-Рид, Митрович.
Арсенал: Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 80), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 72), Джака, Парти, Эдегор, Сака (Нелсон, 72), Троссард (Габриэл Жезус, 77), Мартинелли (Фабиу Виейра, 77).
Предупреждение: Эдегор (74).