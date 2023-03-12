Фулхэм - Арсенал 0:3: обзор и результат матча чемпионата Англии 12.03.2023

"Канониры" без проблем разобрались со своими соседями из Лондона.

В воскресенье, 12 марта, в рамках 27-го тура АПЛ Фулхэм принимал Арсенал. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

"Канониры" решили все вопросы касаемо победителя встречи еще в первом тайме. Сначала защитник Габриэль отличился после подачи с углового. Удвоил преимущество своей команды вингер Габриэль Мартинелли.

Поставить точку в данном противостоянии пришлось хавбеку Мартину Эдегору. Норвежец отличился после ассиста Леандро Троссарда на 45+2 минуте игры.

Отметим, украинский защитник Арсенала Александр Зинченко провел на поле 72 минуты, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча чемпионата Англии Фулхэм - Арсенал

Фулхэм - Арсенал 0:3

Голы: Габриэль, 21, Мартинелли, 26, Эдегор, 45+2

Ожидаемые голы (xG): 0,77 - 2,45

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 11 - 15

Удары в створ: 2 - 7

Атаки: 72 - 78

Фулхэм: Лено, Тете, Рим, Адарабиойо, Робинсон, Рид, Перейра (Уилсон, 76), Лукич, Соломон (Джеймс, 76), Декордова-Рид, Митрович.

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 80), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 72), Джака, Парти, Эдегор, Сака (Нелсон, 72), Троссард (Габриэл Жезус, 77), Мартинелли (Фабиу Виейра, 77).

Предупреждение: Эдегор (74).