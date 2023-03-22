Прокурор, обвинявший Ювентус, отказался от дела

Туринский прокурор Чиро Санториелло был вынужден отказаться от дела против Ювентуса, пишет ANSA.

Причиной тому послужили ролики, попавшие в Интернет, в которых прокурор признается, что ненавидит Ювентус.

"Я признаю это, я болею за Наполи и являюсь его большим поклонником, и я ненавижу Ювентус. Как прокурор, я выступаю против Ювентуса, против воров на поле", - заявлял Санториелло в одном из роликов.

После публикации видео прокурор был вынужден снять себя с дела. Теперь против Ювентуса будуть работать два обвинителя из числа помощником прокурора.

Напомним, что ранее с туринского клуба сняли очки, хотя расследование еще продолжается.