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Прокурор, обвинявший Ювентус, отказался от дела

Причиной стала личная ненависть.
Сегодня, 16:27
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

Туринский прокурор Чиро Санториелло был вынужден отказаться от дела против Ювентуса, пишет ANSA.

Причиной тому послужили ролики, попавшие в Интернет, в которых прокурор признается, что ненавидит Ювентус.

"Я признаю это, я болею за Наполи и являюсь его большим поклонником, и я ненавижу Ювентус. Как прокурор, я выступаю против Ювентуса, против воров на поле", - заявлял Санториелло в одном из роликов.

После публикации видео прокурор был вынужден снять себя с дела. Теперь против Ювентуса будуть работать два обвинителя из числа помощником прокурора.

Напомним, что ранее с туринского клуба сняли очки, хотя расследование еще продолжается.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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