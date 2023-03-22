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Капитан Аякса отказался надевать повязку, посвященную жертвам землетрясения в Турции

Тадич в своем стиле.
Сегодня, 20:12
Душан Тадич / Getty Images
Душан Тадич / Getty Images

Капитан Аякса Душан Тадич отказался надевать повязку, посвященную жертвам землетрясения в Турции.

Сербский нападающий не впервые отказывается от подобных акций. Ранее он не надевал повязку One Love, а также повязки в поддержку Украины.

Однако в этот раз из-за его решения возник небольшой конфликт. В 26-м туре чемпионата Нидерландов Аякс встречался с обидчиком Шахтера Фейеноордом.

Тадич стал единственным капитаном в чемпионате, кто отказался надевать повязку. Из-за этого капитан Фейеноорда турок Оркун Кекчю отказался пожимать руку соперника.

Стоит отметить, что тот матч Аякс проиграл со счетом 3:2, что дало возможность Фейеноорду увеличть разрыв между ними до 6 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс фейеноорд Душан Тадич

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