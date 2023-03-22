Роналду поделился мыслями об уходе из МЮ

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду высказался о своем уходе из МЮ.

По словам португальца, он увидел, кто на самом деле находится на его стороне, проходя через сложный период.

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"Я думаю, что все, что происходит в жизни, имеет причину. Я благодарен, что прошел через некоторые вещи, чтобы увидеть, кто на самом деле на моей стороне. В трудный период ты видишь, кто на твоей стороне.

У меня был не лучший этап жизни и карьеры. Сначала на личном уровне, а потом и на профессиональном. В этой жизни нет времени, чтобы жалеть. Даже если у тебя не все так хорошо - это часть твоей жизни.

Когда ты на вершине горы, трудно увидеть, что находится внизу. И я много раз не мог этого сделать. Я чувствую, что сейчас я лучше подготовлен, потому что я уже вижу некоторые вещи. Теперь я лучший человек, благодаря богу", - сказал форвард.

Напомним, ранее Роналду высказался о вызове в сборную Португалии.