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"Их работа не должна оставаться незамеченной": Новичок Барселоны помогает фермерам в США

Хорошего парня подписали каталонцы.
Сегодня, 14:51
Хулиан Араухо / fcbarcelona.com
Хулиан Араухо / fcbarcelona.com

Новичок Барселоны Хулиан Араухо помогает работникам ферм в родной Калифорнии.

Еще в 2020 году защитник пытался привлечь внимание общественности к низкой оплате и тяжелым условиям труда фермеров.

Во время пандемии коронавируса игрок поставлял фермерам продукты и различные необходимые вещи и товары. И до сих пор Хулиан продолжает их активно поддерживать.

Парень считает, что находясь в центре внимания, он просто обязан говорить с людьми о существующих проблемах.

"Я хочу продолжать быть самим собой и бороться за то, во что я верю. Я считаю, что они заслуживают гораздо большего, чем то, что они получают, и что их работа не должна оставаться незамеченной.

Мы здесь едим овощи и фрукты благодаря им. Все выращено и собрано должным образом. Благодаря им все это есть у нас на столе", – сказал защитник Барселоны в интервью ESPN.

Напомним, что ранее экс-игрок Барселоны закончил карьеру в 32 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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