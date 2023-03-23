Новым Месси он так и не стал.

Экс-игрок Барселоны Боян Кркич объявил о завершении карьеры в 32 года.

Напомним, что Боян дебютировал за первую команду Барселоны в 2007 году, став самым молодым игроком каталонцев, который забивал за клуб.

Испанца сразу стали называть "новым Месси", однако конкуренцию Кркич не смог выдержать. В то время в клубе играли Это`о, Анри, Ибрагимович и это не считая остальных легенд клуба.

Тем не менее с Барселоной Кркич трижды выиграл Ла Лигу, кубок и суперкубок страны, а также дважды Лигу чемпионов.

Также Боян Кркич успел поиграть за Сток Сити, Милан, Аякс, Майнц и Алавес. В январе 2023 года игрок стал свободным агентом после окончания контракта с японским Виссел Кобе.

Интересно, что церемония прощания с игроком пройдет на Камп Ноу, где он проведет последний матч за сборную Каталонии.

Напомним, что ранее завершил карьеру экс-игрок мадридского Реала Эммануэль Адебайор.