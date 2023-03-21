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Адебайор объявил о завершении карьеры

Английские фанаты должны его хорошо помнить.
Сегодня, 10:22
Эммануэль Адебайор / Getty Images
Эммануэль Адебайор / Getty Images

39-летний нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор объявил о завершении профессиональной карьеры.

В Европе форвард начинал во французском Метце, откуда перебрался в Арсенал, потом были Манчестер Сити, Тоттенхэм и Кристал Пэлас.

В 2017 году Адебайор поехал доигрывать в Турцию, потом в Парагвай, но летом 2021 года вернулся на родину в местный Семасси.

Всего за свою карьеру Эммануэль провел 593 матча, в которых отличился 207 голами и 63 ассистами. Признавался лучшим африканским футболистом, но среди титулов имеет только Кубок Испании.

"Со всеми взлетами и падениями моя карьера профессионального спортсмена была невероятным путешествием. Спасибо моим фанатам за то, что были рядом на каждом шагу.

Я очень благодарен за все, и я воодушевлен тем, что должно произойти", – приводит слова Адебайора The Athletic.

Также напомним, что ранее Адебайор принял участие в турнире в росие, а также форвард всегда испытывал симпатию к диктатору путину.

"Я люблю Путина как человека. Очевидно, он является личностью с характером. Если он говорит "нет", значит, нет. Если "да", то да. Больше всего мне в нем нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет", - говорил когда-то Адебайор.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эммануэль Адебайор

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