Бавария намерена летом осуществить громкий трансфер

Благодаря персоне Томаса Тухеля у руля Баварии у мюнхенцев серьезно выросли шансы подписать Харри Кейна, сообщает Кристиан Фальк.

Клуб готов выделить серьезную сумму денег для нового тренера, потому журналист предполагает, что Тухель попробует переманить Кейна.

"Он хочет много игроков, поэтому они должны получить деньги. В конечном счете, шансов привлечь Кейна стало больше, когда в клуб пришел Тухель, и я думаю, что летом что-то будет,", - считает Фальк.

Даже учитывая, что контракт англичанина с Тоттенхэмом истекает летом 2024 года, ценник на форварда не собирается опускаться.

Считается, что "шпоры" будут готовы расстаться с Кейном минимум за 100 млн евро.

Напомним, что со статистикой Харри Кейна в этом сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.