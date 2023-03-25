iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария провела презентацию Тухеля в качестве нового главного тренера

Стороны официально объявили о заключении сделки.
Сегодня, 15:07
Кан, Тухель и Салихамиджич / Getty Images
Кан, Тухель и Салихамиджич / Getty Images

Томас Тухель - новый главный тренер мюнхенской Баварии. На этом посту он сменил Юлиана Нагельсманна, который проработал с командой менее двух лет.

В субботу, 25 марта, состоялась пресс-конференция "ротен", во время которой Тухель был представлен новым тренером клуба. Вместе с ним присутствовали генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Читай также: Нагельсманн готов к работе в Английской Премьер-лиге

Стороны заключили соглашение до лета 2025 года. 49-летний наставник заявил, что его вовсе не смущает такой маленький срок сделки.

"Для меня это не имеет большого значения. Меня устраивает срок. Если все будет хорошо, мы попробуем продлить контракт. Если же кому-то станет некомфортно со мной, срок уменьшится. На первом этапе я постараюсь оправдать доверие", цитирует немца официальный сайт клуба.

Напомним, что в Германии Томас Тухель выиграл только один трофей - вместе с дортмундской Боруссией он стал обладателем кубка Германии-2016/17. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель Оливер Кан Бавария Мюнхен хасан салихамиджич

Статьи по теме

Бавария объявила об отставке Нагельсманна и назначении Тухеля Бавария объявила об отставке Нагельсманна и назначении Тухеля
Нагельсманн - четвертый среди тренеров Баварии по среднему количеству набранных очков Нагельсманн - четвертый среди тренеров Баварии по среднему количеству набранных очков
Экс-тренер Баварии: Нас очень удивила новость об отставке Нагельсманна Экс-тренер Баварии: Нас очень удивила новость об отставке Нагельсманна
Тухель заменит Нагельсманна на посту тренера Баварии Тухель заменит Нагельсманна на посту тренера Баварии
Помочь журналистам

Видео

Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Франция - Нидерланды 4:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:11
NaVi: результаты матчей Dota 2
Теннис16:08
Катарина Завацкая: результаты матчей
Европа16:03
"Кто лучше играет в футбол: Наруто или Гоку": легенда Манчестер Юнайтед перевоплотилась в персонажа аниме
Европа15:40
Англия лишилась еще одного защитника перед матчем с Украиной
Европа15:35
Милан заинтересован в приобретении форварда Атлетико
Другие15:16
Терлюга добыла золото ЧЕ по карате
Европа15:07
Бавария провела презентацию Тухеля в качестве нового главного тренера
Евро-202415:00
Англия - Украина: составы сборных
НБА14:46
Дончич: Иногда на паркете я просто не могу узнать самого себя
Евро-202414:23
Магуайр: Если Англия не выиграет ЧЕ-2024, это будет провал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK