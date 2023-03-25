Бавария провела презентацию Тухеля в качестве нового главного тренера

Томас Тухель - новый главный тренер мюнхенской Баварии. На этом посту он сменил Юлиана Нагельсманна, который проработал с командой менее двух лет.

В субботу, 25 марта, состоялась пресс-конференция "ротен", во время которой Тухель был представлен новым тренером клуба. Вместе с ним присутствовали генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

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Стороны заключили соглашение до лета 2025 года. 49-летний наставник заявил, что его вовсе не смущает такой маленький срок сделки.

"Для меня это не имеет большого значения. Меня устраивает срок. Если все будет хорошо, мы попробуем продлить контракт. Если же кому-то станет некомфортно со мной, срок уменьшится. На первом этапе я постараюсь оправдать доверие", цитирует немца официальный сайт клуба.

Напомним, что в Германии Томас Тухель выиграл только один трофей - вместе с дортмундской Боруссией он стал обладателем кубка Германии-2016/17.