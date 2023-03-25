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Ультрас ПСЖ требуют встречи с Аль-Хелайфи

Фанаты намерены объяснить президенту, что не так с клубом.
Сегодня, 20:49
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images
Нассер Аль-Хелайфи / Getty Images

Фанаты ПСЖ раскритиковали руководство клуба в открытом письме, опубликованном в официальном Твиттере ультрас.

Болельщики недовольны тем, что клуб продолжает проигрывать титул за титулом, а при этом владельцы клуба кормят их постоянными пустыми обещаниями.

Ультрас требуют встречи с президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи, чтобы лично ему расказать, почему клуб идет не в том направлении.

"Сезоны сменяются, но похожи один на другой. Меняются игроки, тренеры, спортивные директора, но одни и те же причины приводят к одним и тем же последствиям.

В очередной раз клуб не достиг своих целей во Франции и в еврокубках. Вылет из Кубка Франции в 1/8 финала, вылет из Лиги чемпионов в 1/8 финала, проблемы в чемпионате, несмотря на колоссальные расходы.

Мы пока останемся на трибунах, чтобы не делать игроков козлами отпущения на фоне плохого подбора состава, непродуманной спортивной политики, постоянного приобретения громких имен без заботы о сбалансированности команды и клубной политики, в которой, похоже, первостепенен маркетинг, а не спорт.

Мы будем поддерживать команду, пока она не возьмет исторический 11-й титул, но мы не намерены ждать ежегодного объявления о смене курса, о котором безрезультатно трубит в прессе наш президент. Мы в очередной раз требуем встречи с Нассером Аль-Хелайфи, чтобы лично объяснить ему, в чем заключаются многочисленные проблемы клуба", – говорится в заявлении CUP (Collectif Ultras Paris).

Напомним, что в 28-м туре французской Лиги 1 парижане сенсационно уступили Ренну.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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