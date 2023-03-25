"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти

Голкипер Милана и сборной Франции Майк Меньян забавно отреагировал на новые правила пенальти в своем Твиттере.

Напомним, что IFAB ввела новые правила, которые будут применены с 1 июля 2024 года. Согласно им, вратарь не имееит права затягивать пробитие пенальти, касаться штанги, перекладины или стеки ворот, а также отвлекать соперника или демонстрировать к нему неуважение.

По понятным причинам новые правила уже окрестили в Интернете "законом Эмилиано Мартинеса".

Меньян же, шутя, написал новые правила, которые по его мнению должны быть введены уже в 2026 году.

Nouvelles règles de l'IFAB pour les penalties en 2026:



🔄Les gardiens devront être de dos au moment du tir

❌En cas d'arrêt, coup-franc indirect https://t.co/nRpa0wi0b2 — Magic Mike Maignan (@mmseize) March 25, 2023

"Новые правила пенальти от IFAB в 2026 году: вратарь должен стоять к бьющему спиной, а в случае сэйва соперник получает свободный удар", – написал голкипер сборной Франции в своем посте.

Напомним, что 24 марта сборная Франции вместе с Меняьном разгромила сборную Нидерландов.