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"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти

Поъоже, французу не понравился "закон Эмилиано Мартинеса".
Сегодня, 21:25
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Голкипер Милана и сборной Франции Майк Меньян забавно отреагировал на новые правила пенальти в своем Твиттере.

Напомним, что IFAB ввела новые правила, которые будут применены с 1 июля 2024 года. Согласно им, вратарь не имееит права затягивать пробитие пенальти, касаться штанги, перекладины или стеки ворот, а также отвлекать соперника или демонстрировать к нему неуважение.

По понятным причинам новые правила уже окрестили в Интернете "законом Эмилиано Мартинеса".

Меньян же, шутя, написал новые правила, которые по его мнению должны быть введены уже в 2026 году.

"Новые правила пенальти от IFAB в 2026 году: вратарь должен стоять к бьющему спиной, а в случае сэйва соперник получает свободный удар", – написал голкипер сборной Франции в своем посте.

Напомним, что 24 марта сборная Франции вместе с Меняьном разгромила сборную Нидерландов.

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