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Франция - Нидерланды Видео голов и лучших моментов матча 24.03.23

Представляем вашему вниманию обзор поединка квалификации чемпионата Европы-2024.
Вчера, 22:25
Франция - Нидерланды: видео голов / Getty Images
Франция - Нидерланды: видео голов / Getty Images

В пятницу, 24 марта, в рамках первого тура квалификации Евро-2024 сборная Франции принимает на своем поле Нидерланды.

1:0 – Гризманн, 2

2:0 – Упамекано, 8

3:0 – Мбаппе, 21

Источник: MEGOGO

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