Франция - Нидерланды Видео голов и лучших моментов матча 24.03.23
Представляем вашему вниманию обзор поединка квалификации чемпионата Европы-2024.
Вчера, 22:25
В пятницу, 24 марта, в рамках первого тура квалификации Евро-2024 сборная Франции принимает на своем поле Нидерланды.
1:0 – Гризманн, 2
2:0 – Упамекано, 8
3:0 – Мбаппе, 21
Источник: MEGOGO
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