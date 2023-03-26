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Куртуа покинул стан сборной Бельгии из-за травмы

Вратарь вернулся в расположение мадридского клуба.
Сегодня, 15:50
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Тибо Куртуа из-за повреждения уехал из сборной Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Данная мера принята ради предосторожности. У Куртуа небольшие проблемы с приводящей мышцей бедра.

Таким образом, страж ворот пропустит матч против сборной Германии, которые состоится 28 марта.

Напомним, Куртуа целиком провел игру за Бельгию против Швеции (3:0) в отборе на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Куртуа поддержал Азара из-за его положения дел в Реале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии Тибо Куртуа

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