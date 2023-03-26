Куртуа покинул стан сборной Бельгии из-за травмы

Голкипер Тибо Куртуа из-за повреждения уехал из сборной Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Данная мера принята ради предосторожности. У Куртуа небольшие проблемы с приводящей мышцей бедра.

Таким образом, страж ворот пропустит матч против сборной Германии, которые состоится 28 марта.

Напомним, Куртуа целиком провел игру за Бельгию против Швеции (3:0) в отборе на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Куртуа поддержал Азара из-за его положения дел в Реале.