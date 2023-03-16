Куртуа поддержал Азара из-за его положения дел в Реале

Голкипер Реала Тибо Куртуа прокомментировал положение дел вингера Эдера Азара в команде.

"В первую неделю после возвращения с чемпионата мира он тренировался очень хорошо. Может быть, он ждал шанса, потому что бразильцев еще не было. Возможность не представилась, и, возможно, он упал духом.

На тренировках он очень активен. Он спокоен, будь у него другой характер, он выставил бы раздевалку в плохом свете, но каждую тренировку он проводит с улыбкой, старается сделать все, что в его силах. Решение остается за тренером. Он никогда ни к кому не проявлял неуважения.

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Мне жаль его, потому что я знаю, что он всегда мечтал перейти в мадридский Реал, мне жаль, что все сложилось не так, как того заслуживает игрок его уровня, потому что в Премьер-лиге он был одним из лучших в мире.

Я не знаю, как он поступит, но если он продолжит в том же духе, я надеюсь, он сможет показать, какой он футболист", – сказал Куртуа в интервью Relevo.

В текущем сезоне на счету 32-летнего бельгийца всего три матча в рамках Ла Лиги.