Азар отказался продолжить карьеру в Турции

А ведь не самый плохой вариант для бельгийца.

Самый дорогой футболист в составе мадридского Реала Эден Азар отказал одному из турецких клубов, пишет журналист Экрем Конур

Соглашение бельгийца с королевским клубом заканчивается летом 2024 года, при этом Азар уже давно не является игроком основного состава.

В ближайшем будущем руководство Реала намерено провести встречу с Эденом, чтобы обсдуить варианты его будущего. Не исключено, что бельгиец покинет состав "сливочных".

При этом Азар уже имел на руках предложение из турецкой Суперлиги, однако неизвестно, какой именно клуб хотел заполучить вингера.

Тем не менее, Эден Азар ответил отказом, хотя и неизвестно, будет ли продлевать контракт с Реалом.

В этом сезоне бельгиец провел 7 матчей за Реал, в откорых отличился одним голом и одной результативной передачей.