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Азар и Анчелотти окончательно испортили взаимоотношения

Игрок и наставник не смогли найти общий язык.
Сегодня, 19:24
Анчелотти и Азар / Getty Images
Анчелотти и Азар / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти и вингер клуба Эден Азар испортили взаимоотношения. Об этом сообщает издание The Athletic.

Близкий к футболисту источник заявил, что сейчас отношений между Азаром и Анчелотти практически равны нулю. Они друг с другом почти не разговаривают.

В свою очередь, бельгиец считает, что тренер подвел его, и полагает, что Анчелотти не выполнил свои обещания. Азар чувствует, что итальянец его игнорирует, и разочарован сложившейся ситуацией.

Представители Реала не видят в данной ситуации ничего необычного. Они считают разочарование Азара нормой, так как данные эмоции свойственны игрокам, которые редко выходят на поле.

В текущем сезоне на счету 32-летнего бельгийца три матча, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Азар посетил офис главного тренера Ан-Насра.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар Карло Анчелотти Реал Мадрид

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