Азар посетил офис главного тренера Ан-Насра

Вингер Реала Эден Азар встретился с тренером Ан-Насра Руди Гарсией в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание El Chiringuito TV.

32-летний бельгиец посетил офис тренера, под руководством которого он в начале карьеры играл за Лилль. Саудовский клуб, за который с недавних пор выступает Криштиану Роналду, хочет подписать Азара.

Напомним, контракт игрока заканчивается уже летом 2024 года, но мадридцы хотели бы попрощаться раньше, потому что у Азара одна из самых больших зарплат в клубе.

В текущем сезоне на счету бельгийца 3 матча в рамках Ла Лиги, в которых игрок не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Роналду посетил тренировку Реала в Саудовской Аравии.