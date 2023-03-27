Кейн: Последние дни - настоящее сумасшествие

Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказался о старте "трех львов" в отборе к ЧЕ-2024, а также о своем статусе лучшего бомбардира в истории национальной команды.

По словам футболиста, победы в двух стартовых матчах квалификации поставила коллектив Гарета Саутгейта в отличное положение.

"Это была действительно особенная неделя. Очевидно, что все началось в Италии с того рекордного гола и победы. Это была волшебная ночь. Затем ты возвращаешься к реальности и должен убедиться, что мы можем победить Украину, и мы это сделали. Этот результат поставил нас в прекрасную позицию в турнирной таблице.

Последние дни - настоящее безумие. Мой папа и брат были в Неаполе, поэтому я поделился с ними этим моментом. Сегодня у меня были моя жена и дети, и это воспоминания, которые всегда останутся со мной. Я горжусь ребятами за то, что они сосредоточены и выполняют работу.

Мы все были разочарованы после Чемпионата мира, но признаком хорошей команды является возвращение в игру. Мы снова на подъеме, показали две великолепные игры и достигли результатов, и это демонстрирует настоящий менталитет нашей команды".

Также форвард уделил немного внимание клубным делам.

"Очевидно, что в Тоттенхэме за это время многое произошло, но мне очень понравилась эта неделя со сборной Англии, это самое важное. Но теперь пришло время возвращаться в свой клуб", - сказал Кейн.

Напомним, что ранее об итогах поединка с Украиной высказался Гарет Саутгейт.