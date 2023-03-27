Барселона требует признания чемпионского титула 1937 года

Каталонцы уже давно об этом мечтают.

Барселона снова попробует добиться признания чемпионского титула 1937 года, сообщает ESPN.

Во времене Гражданской войны в Испании за проведение Средиземноморской лиги отвечала Каталонская федерация футбола, в которой участвовали Барселона, Эспаньол, Жирона, Валенсия, Леванте, Химнастик, Гранольерс и Атлетик де Кастельон.

В сезоне-1936/37 Барселона добилась чемпионского титула в той лиге, однако сегодня Королевская испанская футбольная федерация не признает его. В 2009 году Барселона уже пыталась доиться признания.

Сейчас Лапорта вновь поднял эту тему, поскольку теперь у клуба есть прецедент, на который можно опереться: недавно федерация признала победу Леванте в кубковом турнире того же года.

Тем не менее не стоит забывать, что у Барселоны сейчас есть проблемы и посерьезней.