Челси ведет с Канте переговоры о продлении контракта

Лондонцы намерены сохранить в своих рядах опытного игрока.

Челси близок к подписанию контракта с хавбеком Нголо Канте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами все еще продолжаются, однако 31-летний француз и лондонцы приближаются к финальным стадиям обсуждения новой сделки.

Новый контракт может быть заключен по схеме 2+1, в котором опция продления по истечении двух лет активируется лишь по желанию клуба.

Напомним, Канте из-за травмы не выходит на поле с середины августа.

Ранее сообщалось, что Маунт мило поддержал Канте, который впервые сыграл после тяжелой травмы.