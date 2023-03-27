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Челси ведет с Канте переговоры о продлении контракта

Лондонцы намерены сохранить в своих рядах опытного игрока.
Сегодня, 19:23
Нголо Канте / Getty Images
Нголо Канте / Getty Images

Челси близок к подписанию контракта с хавбеком Нголо Канте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами все еще продолжаются, однако 31-летний француз и лондонцы приближаются к финальным стадиям обсуждения новой сделки.

Новый контракт может быть заключен по схеме 2+1, в котором опция продления по истечении двух лет активируется лишь по желанию клуба.

Напомним, Канте из-за травмы не выходит на поле с середины августа.

Ранее сообщалось, что Маунт мило поддержал Канте, который впервые сыграл после тяжелой травмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Нголо Канте

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