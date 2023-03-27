ПСЖ нацелился на защитника Наполи

Защитник Наполи Ким Мин Чже попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Согласно контакту игрока с клубом, с 1 по 15 июля 26-летнего корейца можно будет купить по сниженной цене – за 52-53 млн евро.

В свою очередь ПСЖ, рассчитывающий летом укрепить оборону, включил игрока в список интересов.

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Напомним, Ким Мин Чжэ присоединился к Наполи летом прошлого года. Защитник был куплен у Фенербахче за 20 млн евро.

В текущем сезоне на счету игрока два гола и один ассист в 26 матчах Серии А.