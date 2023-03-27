iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ нацелился на защитника Наполи

Парижане ищут усиление в центр обороны.
Сегодня, 21:54
Ким Мин Чже / Getty Images
Ким Мин Чже / Getty Images

Защитник Наполи Ким Мин Чже попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Согласно контакту игрока с клубом, с 1 по 15 июля 26-летнего корейца можно будет купить по сниженной цене – за 52-53 млн евро.

В свою очередь ПСЖ, рассчитывающий летом укрепить оборону, включил игрока в список интересов.

Читай также: Защитник Наполи опроверг слухи о своем трансфере

Напомним, Ким Мин Чжэ присоединился к Наполи летом прошлого года. Защитник был куплен у Фенербахче за 20 млн евро.

В текущем сезоне на счету игрока два гола и один ассист в 26 матчах Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ПСЖ ким мин чже

Статьи по теме

Супруга защитника ПСЖ, которого обвиняют в изнасиловании, стала на сторону жертвы Супруга защитника ПСЖ, которого обвиняют в изнасиловании, стала на сторону жертвы
Защитник Наполи опроверг слухи о своем трансфере Защитник Наполи опроверг слухи о своем трансфере
Рома намерена продлить аренду хавбека ПСЖ Рома намерена продлить аренду хавбека ПСЖ
Ультрас ПСЖ требуют встречи с Аль-Хелайфи Ультрас ПСЖ требуют встречи с Аль-Хелайфи
Помочь журналистам

Видео

Англия - Украина: видео голов и обзор матча отбора на ЧЕ-2024 26.03.2023
Англия - Украина: видео голов и обзор матча отбора на ЧЕ-2024 26.03.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа23:02
Молодежная сборная Украины в результативном матче уступила Италии
Европа22:25
Супруга защитника ПСЖ, которого обвиняют в изнасиловании, стала на сторону жертвы
Европа22:14
Гринвуд заявлял, что Роналду закончился как футболист еще в Реале
Европа21:54
ПСЖ нацелился на защитника Наполи
Евро-202421:45
Судаков: Выложились на 100%, но Англия показала свое мастерство
Олимпийские виды21:26
Топовый украинский спортсмен выбыл до конца года после операции
Европа21:17
Конте опубликовал прощальный пост в соцсетях, поблагодарив фанатов Тоттенхэма
Киберспорт20:51
NaVi опустились на третью позицию, Monte вошли в топ-30: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год
Украина20:45
Украина U-21 - Италия U-21: онлайн-трансляция товарищеского матча
Европа20:28
Юная звезда Барселоны недовольна своим положением в клубе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK