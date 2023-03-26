Защитник Наполи опроверг слухи о своем трансфере

Защитник сборной Кореи и Наполи Ким Мин Чже опроверг слухи о своем летнем трансфере, пишет 90Min.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего центрального защитника заинтересованы Тотенхэм и Манчестер Юнайтед.

Однако сам Ким утверждает, что не намерен поидать итальянский клуб этим летом, а все слухи - обычные провокации.

"Меня не беспокоят слухи о трансферах, потому что они не являются правдой. Сейчас я сосредоточен на команде, а не на такой чепухе.

Впереди так много важных матчей, и сейчас я хочу сосредоточиться только на игре за Наполи. Маловероятно, что я куда-то уйду ближайшим летом", - сказал Ким Мин Чже.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал Мадрид также заинтересован в услугах игроков Наполи.