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Защитник Наполи опроверг слухи о своем трансфере

Ким Мин Чже не собирается никуда уходить.
Сегодня, 16:41
Ким Мин Чже / Getty Images
Ким Мин Чже / Getty Images

Защитник сборной Кореи и Наполи Ким Мин Чже опроверг слухи о своем летнем трансфере, пишет 90Min.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего центрального защитника заинтересованы Тотенхэм и Манчестер Юнайтед.

Однако сам Ким утверждает, что не намерен поидать итальянский клуб этим летом, а все слухи - обычные провокации.

"Меня не беспокоят слухи о трансферах, потому что они не являются правдой. Сейчас я сосредоточен на команде, а не на такой чепухе.

Впереди так много важных матчей, и сейчас я хочу сосредоточиться только на игре за Наполи. Маловероятно, что я куда-то уйду ближайшим летом", - сказал Ким Мин Чже.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал Мадрид также заинтересован в услугах игроков Наполи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи

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