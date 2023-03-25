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Реал готов усилиться лидерами Наполи

Кварацхелия и Осимхен попали в сферу интересов мадридского клуба.
Сегодня, 18:27
Кварацхелия и Осимхен / Getty Images
Кварацхелия и Осимхен / Getty Images

Лидеры линии атаки Наполи Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия находятся в шорт-листе Реала. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Мадридский клуб пока не предпринимал никаких конкретных шагов, но следит за ситуацией вокруг обоих футболистов. "Сливочные" хотели бы усилить линию атаку.

Напомним, действующий контракт 24-летнего нигерийца рассчитан до лета 2025 года, а 22-летнего грузина – до 2027 года.

Наполи намерен до конца сезона продлить соглашения с обоими игроками, предложим им новые контракты на улучшенных условиях.

Ранее сообщалось, что Реал нашел замену Лунину.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Реал Мадрид Виктор Осимхен

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