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ПСЖ намерен побороться с МЮ за Осимхена

Парижане готовы заплатить около 150 млн за форварда.
Сегодня, 13:26
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

ПСЖ может вступить в борьбу с Манчестер Юнайтед за подписание нигерийского нападающего Виктора Осимхена, пишет GIFN.

Учитывая, что летом паржиский клуб могут покинуть звезды атаки, руководство клуба ищет варианты им на замену.

Наполи, в свою очередь, хотел бы либо переподписать Осимхена, либо выручить за него не менее 100 млн евро. Главным претендентом на форварда считается Манчестер Юнайтед.

Однако, если Париж серьезно вступит в переговоры, они могут и предложить большую зарплату, и сделать Виктора третьим по стоимости трансфером в истории клуба.

Издание утверждает, что ПСЖ может выложить за форварда около 150 млн. Больше платили лишь за Неймара (222 млн) и Мбаппе (180 млн).

Со статистикой Виктора Осимхена в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Виктор Осимхен

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