ПСЖ намерен побороться с МЮ за Осимхена
ПСЖ может вступить в борьбу с Манчестер Юнайтед за подписание нигерийского нападающего Виктора Осимхена, пишет GIFN.
Учитывая, что летом паржиский клуб могут покинуть звезды атаки, руководство клуба ищет варианты им на замену.
Наполи, в свою очередь, хотел бы либо переподписать Осимхена, либо выручить за него не менее 100 млн евро. Главным претендентом на форварда считается Манчестер Юнайтед.
Однако, если Париж серьезно вступит в переговоры, они могут и предложить большую зарплату, и сделать Виктора третьим по стоимости трансфером в истории клуба.
Издание утверждает, что ПСЖ может выложить за форварда около 150 млн. Больше платили лишь за Неймара (222 млн) и Мбаппе (180 млн).
Со статистикой Виктора Осимхена в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.