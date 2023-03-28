ПСЖ намерен побороться с МЮ за Осимхена

Парижане готовы заплатить около 150 млн за форварда.

ПСЖ может вступить в борьбу с Манчестер Юнайтед за подписание нигерийского нападающего Виктора Осимхена, пишет GIFN.

Учитывая, что летом паржиский клуб могут покинуть звезды атаки, руководство клуба ищет варианты им на замену.

Наполи, в свою очередь, хотел бы либо переподписать Осимхена, либо выручить за него не менее 100 млн евро. Главным претендентом на форварда считается Манчестер Юнайтед.

Однако, если Париж серьезно вступит в переговоры, они могут и предложить большую зарплату, и сделать Виктора третьим по стоимости трансфером в истории клуба.

Издание утверждает, что ПСЖ может выложить за форварда около 150 млн. Больше платили лишь за Неймара (222 млн) и Мбаппе (180 млн).

Со статистикой Виктора Осимхена в текущем сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.