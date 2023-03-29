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Челси Мудрика намерен летом усилиться форвардом

Лондонскому клубу интересен лидер итальянской команды.
Сегодня, 11:55
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Руководство Челси хочет летом усилить позицию форварда. Об этом сообщает издание CaughtOffside.

Лондонцы планируют трансфер нового форварда несмотря на предстоящий переход француза. Руководству клуба нравится кандидатура нападающего Наполи Виктора Осимхена.

Для осуществления данного перехода Челси придется продать Ромелу Лукаку, а вырученные средства пойдет на подписание нового игрока.

Отметим, трансфер нигерийского форварда обойдется "синим" в 150 млн евро.

В текущем сезоне на счету Осимхена 21 гол и 4 ассиста в 24 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Реал готов усилиться лидерами Наполи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси наполи Виктор Осимхен

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