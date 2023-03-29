Наполи близок к продлению контракта с ключевым футболистом

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия продлит контракт с клубом. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

Грузинский футболист дал согласие на заключение нового соглашения с итальянской командой. Оно будет рассчитано до 2028 года.

Таким образом, зарплата игрока вырастет с 1 миллиона евро до 2,5 миллиона в год. С учетом бонусов ежегодный доход Хвичи может составить 4 млн евро.

Кроме того, Наполи может рассмотреть продажу Кварацхелии в 2024 году или позже, однако потребует за трансфер игрока не менее 100 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету 22-летнего вингера 12 голов и 10 ассистов в 23 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что ПСЖ нацелился на защитника Наполи.