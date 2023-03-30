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Месси продлит контракт с ПСЖ еще на год

А потом все-таки уедет в МЛС.
Сегодня, 12:37
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси продлит контракт с клубом еще на один год, сообщает Marca.

Издание опирается на сообщение ведущегн программы Goles на Radio Marca Педро Пабло Паррадо, который уверен, что аргентинец продлит контракт до 2024 года.

Однако далее Месси, по истечении контракта, собирается покинуть Париж и отправится доигрывать в МЛС. Напомним, что клубы американской лиги готовы все вместе платить Лео зарплату.

Также отмечается, что Месси уведомил Федерацию футбола Аргентины, что намерен принять участие в ЧМ-2026.

Напомним, что ранее Лионель Месси отметился 100-м голом за сборную.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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