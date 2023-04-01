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Малиновский не впечатлил в матче с Монпелье

Украинец провел совершенно серый матч.
Сегодня, 00:39
Руслан Малиновский / om.fr
Руслан Малиновский / om.fr

Руслан Малиновский провел не самый лучший матч за Марсель, где его команда не смогла выбороть три очка против Монпелье.

Украинский хавбек провел на поле 76 минут и не отметился результативными действиями, что и отразилось на его оценке.

Авторитетные порталы WhoScored, SofaScore и FlashScore оценили игру украинца одинаковой оценкой 6.9.

За отведенное ему время Руслан совершил две успешные обводки, 17 раз потерял мяч, один раз ударил мимо ворот, а в целом сделал 55 касаний. Также совершил два фола.

Не тот результат, который ждешь от одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

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