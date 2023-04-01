Малиновский не впечатлил в матче с Монпелье
Украинец провел совершенно серый матч.
Руслан Малиновский провел не самый лучший матч за Марсель, где его команда не смогла выбороть три очка против Монпелье.
Украинский хавбек провел на поле 76 минут и не отметился результативными действиями, что и отразилось на его оценке.
Авторитетные порталы WhoScored, SofaScore и FlashScore оценили игру украинца одинаковой оценкой 6.9.
За отведенное ему время Руслан совершил две успешные обводки, 17 раз потерял мяч, один раз ударил мимо ворот, а в целом сделал 55 касаний. Также совершил два фола.
Не тот результат, который ждешь от одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба.