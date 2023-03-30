Стала известна зарплата Малиновского в Марселе

Украинский полузащитник Руслан Малиновский перебрался во французский Марсель в зимнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетное издание L'Equipe, 29-летний игрок входит в список самых высокооплачиваемых игроков команды.

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В месяц Малиновский зарабатывает 350 тысяч евро, что суммарно в год выходит 4,2 млн евро.

Список самых высокооплачиваемых игроков Марселя:

Жордан Верету - 550 тысяч евро в месяц Алексис Санчес - 500 тысяч евро в месяц Эрик Байи - 450 тысяч евро в месяц Руслан Малиновский - 350 тысяч евро в месяц Дженгиз Ундер - 330 тысяч евро в месяц

Напомним, Малиновский перебрался в Марсель на правах аренды с опцией обязательного выкупа.

В текущем сезоне украинец провел за французский клуб 14 игр, в которых забил два гола.