Стала известна зарплата Малиновского в Марселе
Украинский футболист входит в список самых высокооплачиваемых игроков команды.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский перебрался во французский Марсель в зимнее трансферное окно.
Как сообщает авторитетное издание L'Equipe, 29-летний игрок входит в список самых высокооплачиваемых игроков команды.
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В месяц Малиновский зарабатывает 350 тысяч евро, что суммарно в год выходит 4,2 млн евро.
Список самых высокооплачиваемых игроков Марселя:
- Жордан Верету - 550 тысяч евро в месяц
- Алексис Санчес - 500 тысяч евро в месяц
- Эрик Байи - 450 тысяч евро в месяц
- Руслан Малиновский - 350 тысяч евро в месяц
- Дженгиз Ундер - 330 тысяч евро в месяц
Напомним, Малиновский перебрался в Марсель на правах аренды с опцией обязательного выкупа.
В текущем сезоне украинец провел за французский клуб 14 игр, в которых забил два гола.