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Стала известна зарплата Малиновского в Марселе

Украинский футболист входит в список самых высокооплачиваемых игроков команды.
Сегодня, 08:52
Руслан Малиновский / om.fr
Руслан Малиновский / om.fr

Украинский полузащитник Руслан Малиновский перебрался во французский Марсель в зимнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетное издание L'Equipe, 29-летний игрок входит в список самых высокооплачиваемых игроков команды.

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В месяц Малиновский зарабатывает 350 тысяч евро, что суммарно в год выходит 4,2 млн евро.

Список самых высокооплачиваемых игроков Марселя:

  1. Жордан Верету - 550 тысяч евро в месяц
  2. Алексис Санчес - 500 тысяч евро в месяц
  3. Эрик Байи - 450 тысяч евро в месяц
  4. Руслан Малиновский - 350 тысяч евро в месяц
  5. Дженгиз Ундер - 330 тысяч евро в месяц

Напомним, Малиновский перебрался в Марсель на правах аренды с опцией обязательного выкупа.

В текущем сезоне украинец провел за французский клуб 14 игр, в которых забил два гола.


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