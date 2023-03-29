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Бывший тренер Малиновского может возглавить Атлетико

Гасперини вошел в список интересов мадридцев.
Сегодня, 00:52
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images
Джан Пьеро Гасперини / Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини может возглавить Атлетико. Об этом сообщает издание TuttomercatoWEB.

Представители итальянского специалиста предложили услуги Гасперини руководству мадридского клуба. Боссы "матрасников" начали всерьез рассматривать возможное сотрудничество с 65-летним тренером.

Данный вариант развития событий возможен лишь в случае уходе нынешнего наставника Атлетико Диего Симеоне. Аргентинец может летом уйти из клуба.

Напомним, после 26 туров Ла Лиги "матрасники" занимают третью строчку, набрав 51 балл.

Ранее сообщалось, что Атлетико может подписать полузащитника Реала.

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