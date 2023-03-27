Атлетико может подписать полузащитника Реала

Хавбек Реала Дани Себальос может летом пополнить ряды Атлетико. Об этом сообщает издание Marca.

"Сливочные" не спеша с продлением контракта испанца и других игроков, так как хочет заняться этим позже, в менее напряженные месяцы. Пока что никто из Реала не контактировал с ним по поводу новой сделки.

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На этом фоне Атлетико в очередной раз обратился к Себальосу, чтобы узнать планы игрока на будущее. "Матрасники" хотят в ближайшее время получить ответ на данный вопрос от игрока.

Сам футболист хотел бы остаться в клубе, но не будет настаивать на этом, а хочет, чтобы предложение продлить контракт поступило в связи с его хорошей игрой, он хочет заслужить это право.

В текущем сезоне на счету Себальоса один ассист в 19 матчах Ла Лиги.