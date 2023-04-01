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УЕФА обсудит исключение беларуси уже на следующей неделе

Лучше поздно, чем никогда.
Сегодня, 13:09
Сборная беларуси / Getty Images
Сборная беларуси / Getty Images

Сборная беларуси может быть отстранена от турниров под эгидой УЕФА, включая квалификацию к Евро-2024, уже на следующей неделе.

Организация подтвердила, что 4 апреля испоком УЕФА обсудит возможное исключение беларуси. Информацию также подтвердила и Федерация футбола страны.

Напомним, что это стало ответом на открытое письмо депутатов Европарламента, которые потребовали отстранить страну-террориста.

Напомним, сборная беларуси на квалификации попала в группу I, где им предстоит сыграть со Швейцарией, Израилем, Румынией, Косово и Андорой. 

Команда Георгия Кондратьева стартовала с двух поражений от Швейцарии (0:5) и Румынии (0:2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа беларусь

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