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Интер - Фиорентина 0:1: обзор матча и результат игры 01.04.2023

Флорентийская команда одолела соперника с минимальным преимуществом.
Сегодня, 20:59
Интер проиграл Фиорентине / Getty Images
Интер проиграл Фиорентине / Getty Images

В субботу, 1 апреля, миланский Интер в рамках 28-го тура итальянской Серии А принимал на своем поле Фиорентину.

Подопечные Симоне Индзаги, ведущие борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, не смогли справиться с соперником, позволив тому нанести им поражение со счетом 0:1.

Команда Винченцо Итальяно одержала победу благодаря единственному в поединке голу Джакомо Бонавентуры, который на 53-й минуте был первым на добивании, после того как голкипер "нерадзурри" справился с первым ударом после подачи с углового.

Источник: Getty Images

На данный момент Интер с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Фиорентина с 40 баллами идет на восьмой позиции.

Статистика матча Интер - Фиорентина 28-го тура чемпионата Италии

Интер - Фиорентина 0:1

Гол: Бонавентура, 53

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 16 - 19
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 8 - 7
Ожидаемые голы (xG): 3.05 - 1.25

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 63), Думфриз, Брозович (Джеко 78), Барелла, Мхитарян (Асллани 78), Гозенс (Белланова 63), Лукаку, Корреа (Лаутаро Мартинес 63)

Фиорентина: Терраччьяно, Додо, Кварта (Миленкович 46), Игор, Бираги, Кастровилли (Амрабат 66), Мандрагора (Барак 76), Бонавентура, Иконе (Раньери 76), Кабрал, Сапонара (Соттил 66)

Предупреждения: Ачерби 90+3 - Кастровилли 58, Иконе 76, Амрабат 79

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина чемпионат Италии Серия А Интер Милан

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