Руководство МЮ убедило тен Хага, что клубу необходим Кейн
Вероятно, Манчестер Юнайтед все же сделает ставку на Харри Кейна в летнее трансферное окно, пишет The Athletic.
Руководство и тренерский штаб "дьяволов" сумели переубедить Эрика тен Хага в том, что именно нападающий Тоттенхэма нужен клубу.
Нидерландский специлист согласился с тем, что Кейн - это не только впечатляющая статистика, но также и профессионализм вкупе с сильным характером.
Однако клуб все равно не собирается вести длительные переговоры. Боссы клуба надеются, что Лига чемпионов и руководство тен Хага - достаточные аргументы, чтобы переманить Харри.
При этом все равно все упирается в Дэниела Леви, который вряд ли так просто расстанется с главным игроком клуба. Тем более после скандала с Паратичи, это будет очередной удар по имиджу клуба.
Некоторые источники убеждены, что босс "шпор" никогда не отпустит своего лидера ни за какие деньги.