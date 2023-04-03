Руководство МЮ убедило тен Хага, что клубу необходим Кейн

Вероятно, Манчестер Юнайтед все же сделает ставку на Харри Кейна в летнее трансферное окно, пишет The Athletic.

Руководство и тренерский штаб "дьяволов" сумели переубедить Эрика тен Хага в том, что именно нападающий Тоттенхэма нужен клубу.

Нидерландский специлист согласился с тем, что Кейн - это не только впечатляющая статистика, но также и профессионализм вкупе с сильным характером.

Однако клуб все равно не собирается вести длительные переговоры. Боссы клуба надеются, что Лига чемпионов и руководство тен Хага - достаточные аргументы, чтобы переманить Харри.

При этом все равно все упирается в Дэниела Леви, который вряд ли так просто расстанется с главным игроком клуба. Тем более после скандала с Паратичи, это будет очередной удар по имиджу клуба.

Некоторые источники убеждены, что босс "шпор" никогда не отпустит своего лидера ни за какие деньги.