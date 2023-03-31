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Паратичи покинул пост директора Тоттенхэма

За последнюю неделю "шпоры" остались без главного тренера и управляющего директора.
Вчера, 21:29
Фабио Паратичи / Getty Images
Фабио Паратичи / Getty Images

Фабио Паратичи покинул должность управляющего директора Тоттенхэма в ожидании результатов его апелляции против запрета на осуществление деятельности в мировом футболе, сообщает The Athletic.

Уход 50-летнего итальянца последовал за решением ФИФА в среду, 29 марта, расширить его дисквалификацию Итальянской футбольной ассоциации (FIGC) за финансовые махинации в составе Ювентуса.

В пятницу, 31 марта, Паратичи встретился с игроками, чтобы объяснить ситуацию, и совместно с клубом было решено, что он откажется от своих обязанностей до рассмотрения его апелляции 19 апреля.

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Напомним, что Паратичи стал одним из 11 бывших руководителей Ювентуса, которым запретили осуществлять деятельность в итальянском футболе. Недавно ФИФА расширила его дисквалификацию на осуществление футбольной деятельности по всему мир под ее эгидой.

Фабио Паратичи присоединился к Тоттенхэму в июне 2021 года. Он должен был возглавить поиски нового главного тренера после того, как лондонский клуб расстался с Антонио Конте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм АПЛ фабио паратичи

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