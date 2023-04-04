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Кейн набрал 250 очков в рамках английской Премьер-лиги

Форвард занимает шестую строчку в истории чемпионата.
Сегодня, 11:51
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн набрал 250 очков в АПЛ по системе гол+ пас.

3 апреля на Гудисон Парк англичанин забил с пенальти свой 205 мяч, также у Кейна 45 голевых передач в 311 матчах.

Лишь пять футболистов имеют в своем активе больше очков, чем Кейн, в истории АПЛ: Энди Коул (260), Райан Гиггз (271), Фрэнк Лэмпард (279), Уэйн Руни (311) и Алан Ширер (324).

Напомним, что Харри Кейн вновь стал главной трансферной целью для Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн

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