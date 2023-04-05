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Агуэро: То, что делает Месси, невозможно для Криштиану

Аргентинец не впечатлился действиями Роналду.
Вчера, 22:26
Серхио Агуэро / Getty Images
Серхио Агуэро / Getty Images

Серхио Агуэро сравнил забитые голы Криштиану Роналду и Лионеля Месси во время одного из стримов.

Аргентинский форвард вел эфир со стримером Ибаем Льяносом, который включил Серхио подборку лучших голов Роналду.

Агуэро заявил, что голы португальца не вызывают никаких эмоций, а Лео умеет делать шедевр из ничего. И, естественно, добавил, что Месси намного круче Роналду.

"Посмотри, откуда он забивает. Да ладно. Все голы либо со штрафных, либо мусорные. У Месси все были с сумасшедших углов. Что здесь делает вратарь? Вина вратаря. Я думаю, что у Рауля были голы лучше чем эти, у Бензема были голы лучше. 

Вот и все. Сколько голов было забито со штрафных ударов? Из 20 лучших голов 15 были забиты со штрафных. Из 20 лучших голов Месси 15 были забиты после того, как он обводил пятерых.

Криштиану хорош, но то, что делает Месси, невозможно для Криштиану", - цитирует Агуэро Mundo Deportivo

Ранее Гари Невилл сравнил Криштиану и нынешнего форварда МЮ Ваута Вегхорста.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Серхио Агуэро Криштиану Роналду

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