Гари Невилл сравнил Роналду и Вегхорста

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Гари Невилл сравнил Криштиану Роналду и Ваута Вегхорста, а также результаты клуба при этих нападающих.

По мнению англичанина, Вегхорст не подходит для МЮ, но при этом он все равно принес клубу гораздо больше пользы, чем Роналду.

Хотя Невилл, все равно считает португальца величайшим игроком в истории.

"Я называл Ваута временным вариантом, потому что Юнайтед не выложился в того нападающего, который нужен клубу. Этот эксперимент должен прекратиться. Вегхорст должен уйти, так больше не может продолжаться.

Но давайте сравним 19 матчей Вегхорста и Роналду в старте МЮ. С Вегхорстом у команды 12 побед, четыре ничьих и три поражения. Он забил всего два гола, но зато у МЮ 37 мячей. В 19 матчах с Роналду МЮ выиграл на три игры меньше, трижды сыграл вничью и проиграл на четыре матча больше. Он забил 11 голов, но вся команда в сумме забила 23. Разница огромна.

Вот почему футбол – это так странно. Есть нападающий, который недостаточно хорош, чтобы играть за МЮ, но он принес команде больше пользы. А Роналду я считаю величайшим игроком всех времен", – цитирует экс-защитника Манчестер Юнайтед Goal.

Также Невилл добавил, что во многом благодаря Вегхорсту и той черновой работе, что он проделывает, настолько сильный сезон Маркус Рэшфорд и в целом команда свободней дейсвтует в атаке.

Напомним, что летом Манчестер Юнайтед ожидает большая чистка.