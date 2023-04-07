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Хави всю ночь пересматривал матч против Реала

Испанец уже поделился выводами с командой и руководством.
Сегодня, 17:54
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави серьезно отрегировал на поражение своей команды против мадридского Реала в полуфинале Кубка Испании.

Испанский специалист всю ночь пересматривал матч, чтобы проанализировать ошибки каталонцев, которые привели к разгрому.

Это позволило Хави уже этим утром провести сорание с игроками, где он показал им, как команда должна была действовать в том матче.

Затем тренер провел встречу с руководством, на которой было решено, что основной проблемой стало отсутствие многих ведущих игроков команды, Де Йонга и Педри, например.

Кроме того руководство пришло к выводу, что команде не хватает остроты и качества в финальной трети, и это должно стать ключевым направлением на трансферном рынке для Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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