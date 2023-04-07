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Футбол

УЕФА создал консультативный совет из тренеров и экс-игроков

В него вошел ряд именитых футболистов.
Сегодня, 18:38
Звонимир Бобан / Getty Images
Звонимир Бобан / Getty Images

УЕФА объявил о создании нового органа - консультативного совета, в который вошли известный тренеры и бывшие игроки.

Новый совет будет рассматривать вопросы связанные с ВАР, правилами, тактикой, календарем, благополучием игроков и многим другим.

Орган возглавил бывший игрок Милана и сборной Хорватии Звонимир Бобан. Кроме него в совете утверждено еще 20 участников.

В данный момент в совет входят Карло Анчелотти, Паоло Мальдини, Фабио Капелло, Хавьер Дзанетти, Луиш Фигу, Филипп Лам, Рональд Куман, Микаэль Лаудруп, Рафаэль Бенитес, Роберто Мартинес, Предраг Миятович, Юрген Клинсманн, Руди Феллер, Петр Чех, Хуан Мата и Робби Кин.

Также УЕФА надеется, что к составу совета присоединятся Жозе Моуринью, Зинедин Зидан, Рио Фердинанд и Гарет Саутгейт. Кроме того также были приглашены Дидье Дрогба и Патрик Вийера.

Первое заседание консультативного совета запланировано на 24 апреля.

Напомним, что ранее Александер Чеферин был переизбран на пост президента УЕФА.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа

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