Барселона намерена заработать 120 млн евро на трансферном рынке

Ряд игроков будет продан, но и у Хави есть свои любимчики.

Барселона нацелена заработать не менее 120 млн евро в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

Клуб надеется, что такой прибыли хватит, чтобы вписаться к финансовые правила Ла Лиги на следующий сезон.

Из-за этого каталонский клуб устроит летом большую распродажу. Все игроки, находящиеся сейчас в аренде могут быть проданы, кроме хавбека Абде Эззальзули.

Учитывая, что такую сумму просто так собрать не удастся, под распродажу попадают и игроки основого состава, если будут соотвествующие предложения.

При этом Хави выделил ряд игроков, которых клуб не продаст ни при каких условиях. Речь о Педри, Гави, Френки Де Йонге и Рональде Араухо.

Ранее сообщалось, что испанский специалист потратил ночь на анализ поражения от мадридского Реала.